Заблудившихся женщин из ЯНАО спасли звуки сирены

Сирена патрульной машины помогла ямальцам выйти из леса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Две жительницы Нового Уренгоя заблудились в лесу. Выйти оттуда им помогли сотрудники Госавтоинспекции и звуковые сигналы патрульной машины. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Патрульные обследовали несколько километров вблизи проезжей части, при этом включив специальный звуковой сигнал для привлечения внимания заблудившихся людей. Спустя некоторое время, полицейским удалось дозвониться до потерявшихся женщин, им были даны указания двигаться в сторону звуковых сигналов. Оставаясь на связи, инспекторы координировали движение граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщины вышли из леса, и помощь врачей им не понадобилась. Происшествие произошло на 750 километре трассы Салехард-Сургут.