В Тюмени Audi насмерть сбил самокатчика

Смертельное ДТП произошло 15 августа в три часа ночи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени произошло смертельное ДТП с участием Audi, в результате которого погиб 21-леткий самокатчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Сегодня в третьем часу ночи на улице Мельникайте, 110 автомобилем „Ауди“ сбит самокатчик, который двигался по проезжей части в попутном направлении с автомобилем. Водителю иномарки 26 лет, стаж управления автомобилем менее двух лет. 21-летний тюменец, управлявший самокатом, погиб. Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в пятерку антирейтинга регионов по количеству ДТП. В области приходится 152,3 аварий на 100 тысяч машин.