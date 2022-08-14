14 августа 2022
13 августа 2022

В Тюмени Audi насмерть сбил самокатчика

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Поздравление женщин-водителей. Челябинск, ауди, гибдд
Смертельное ДТП произошло 15 августа в три часа ночи Фото:

В Тюмени произошло смертельное ДТП с участием Audi, в результате которого погиб 21-леткий самокатчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Сегодня в третьем часу ночи на улице Мельникайте, 110 автомобилем „Ауди“ сбит самокатчик, который двигался по проезжей части в попутном направлении с автомобилем. Водителю иномарки 26 лет, стаж управления автомобилем менее двух лет. 21-летний тюменец, управлявший самокатом, погиб. Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в пятерку антирейтинга регионов по количеству ДТП. В области приходится 152,3 аварий на 100 тысяч машин.

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В Тюмени произошло смертельное ДТП с участием Audi, в результате которого погиб 21-леткий самокатчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Сегодня в третьем часу ночи на улице Мельникайте, 110 автомобилем „Ауди“ сбит самокатчик, который двигался по проезжей части в попутном направлении с автомобилем. Водителю иномарки 26 лет, стаж управления автомобилем менее двух лет. 21-летний тюменец, управлявший самокатом, погиб. Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в пятерку антирейтинга регионов по количеству ДТП. В области приходится 152,3 аварий на 100 тысяч машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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