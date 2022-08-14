В Тюмени Audi насмерть сбил самокатчика

В Тюмени произошло смертельное ДТП с участием Audi, в результате которого погиб 21-леткий самокатчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«Сегодня в третьем часу ночи на улице Мельникайте, 110 автомобилем „Ауди“ сбит самокатчик, который двигался по проезжей части в попутном направлении с автомобилем. Водителю иномарки 26 лет, стаж управления автомобилем менее двух лет. 21-летний тюменец, управлявший самокатом, погиб. Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в пятерку антирейтинга регионов по количеству ДТП. В области приходится 152,3 аварий на 100 тысяч машин.
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