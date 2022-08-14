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Тюменская область вошла в топ регионов по количеству ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, дтп, авария, гибдд, дорожно-транспортное проишествие
В Тюменской области приходится 152,3 аварий на 100 тысяч машин Фото:

Тюменская область заняла пятое место в рейтинге регионов с самыми высокими показателями аварийности на дорогах. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости». Количество аварий в регионе на 100 тысяч машин за январь—июль 2022 года составляет 152,3.

«Тюменская область — 5 место. Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей в январе—июне 2022 года — 152,3. Число пострадавших в ДТП (погибших и раненых) на 100 тысяч жителей — 95,5», — говорится в рейтинге РИА «Новости».

Самая низкая аварийность на дорогах зафиксирована в Чеченской республике, ЯНАО и Томской области. Самые высокие показатели — в Тыве, Амурской области и Карачаево-Черкесии.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область не вошла в топ регионов по доступности бензина. Жители региона могут в месяц приобрести на среднюю зарплату 1081 литров бензина.

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Тюменская область заняла пятое место в рейтинге регионов с самыми высокими показателями аварийности на дорогах. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости». Количество аварий в регионе на 100 тысяч машин за январь—июль 2022 года составляет 152,3. «Тюменская область — 5 место. Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей в январе—июне 2022 года — 152,3. Число пострадавших в ДТП (погибших и раненых) на 100 тысяч жителей — 95,5», — говорится в рейтинге РИА «Новости». Самая низкая аварийность на дорогах зафиксирована в Чеченской республике, ЯНАО и Томской области. Самые высокие показатели — в Тыве, Амурской области и Карачаево-Черкесии. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область не вошла в топ регионов по доступности бензина. Жители региона могут в месяц приобрести на среднюю зарплату 1081 литров бензина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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