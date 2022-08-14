Тюменская область вошла в топ регионов по количеству ДТП

В Тюменской области приходится 152,3 аварий на 100 тысяч машин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область заняла пятое место в рейтинге регионов с самыми высокими показателями аварийности на дорогах. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости». Количество аварий в регионе на 100 тысяч машин за январь—июль 2022 года составляет 152,3.

«Тюменская область — 5 место. Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей в январе—июне 2022 года — 152,3. Число пострадавших в ДТП (погибших и раненых) на 100 тысяч жителей — 95,5», — говорится в рейтинге РИА «Новости».

Самая низкая аварийность на дорогах зафиксирована в Чеченской республике, ЯНАО и Томской области. Самые высокие показатели — в Тыве, Амурской области и Карачаево-Черкесии.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область не вошла в топ регионов по доступности бензина. Жители региона могут в месяц приобрести на среднюю зарплату 1081 литров бензина.