14 августа 2022
13 августа 2022

В бюджет Перми заложили миллионы на «нравственные» новости

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Пермяков через новости в Сети хотят сделать более нравственными Фото:

Власти Перми намерены потратить миллионы рублей на размещение в интернете информации, которая, по идее чиновников, должна укреплять у горожан «гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности». В бюджете Перми на 2022—2024 годы на эти цели департаменту культуры и молодежной политики мэрии выделяется по 998 тысяч 400 рублей ежегодно. Документы опубликованы на сайте Пермской городской думы.

«Создание и распространение контента в сети „Интернет“, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди жителей города Перми», — гласит пункт бюджета города. Кроме этого, аналогичные суммы департаменту предоставляются для «освещения деятельности в сфере культуры посредством размещения публикаций о мероприятиях, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей».

Таким образом на новости в Сети, которые будут укреплять нравственность пермяков, городские власти потратят за три года почти шесть миллионов рублей. Очередные изменения в бюджет Перми на ближайшие три года городская дума рассмотрит на ближайшем пленарном заседании в августе.

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Власти Перми намерены потратить миллионы рублей на размещение в интернете информации, которая, по идее чиновников, должна укреплять у горожан «гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности». В бюджете Перми на 2022—2024 годы на эти цели департаменту культуры и молодежной политики мэрии выделяется по 998 тысяч 400 рублей ежегодно. Документы опубликованы на сайте Пермской городской думы. «Создание и распространение контента в сети „Интернет“, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди жителей города Перми», — гласит пункт бюджета города. Кроме этого, аналогичные суммы департаменту предоставляются для «освещения деятельности в сфере культуры посредством размещения публикаций о мероприятиях, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей». Таким образом на новости в Сети, которые будут укреплять нравственность пермяков, городские власти потратят за три года почти шесть миллионов рублей. Очередные изменения в бюджет Перми на ближайшие три года городская дума рассмотрит на ближайшем пленарном заседании в августе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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