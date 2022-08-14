В бюджет Перми заложили миллионы на «нравственные» новости

15 августа 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Пермяков через новости в Сети хотят сделать более нравственными Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти Перми намерены потратить миллионы рублей на размещение в интернете информации, которая, по идее чиновников, должна укреплять у горожан «гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности». В бюджете Перми на 2022—2024 годы на эти цели департаменту культуры и молодежной политики мэрии выделяется по 998 тысяч 400 рублей ежегодно. Документы опубликованы на сайте Пермской городской думы. «Создание и распространение контента в сети „Интернет“, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди жителей города Перми», — гласит пункт бюджета города. Кроме этого, аналогичные суммы департаменту предоставляются для «освещения деятельности в сфере культуры посредством размещения публикаций о мероприятиях, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей». Таким образом на новости в Сети, которые будут укреплять нравственность пермяков, городские власти потратят за три года почти шесть миллионов рублей. Очередные изменения в бюджет Перми на ближайшие три года городская дума рассмотрит на ближайшем пленарном заседании в августе.

Власти Перми намерены потратить миллионы рублей на размещение в интернете информации, которая, по идее чиновников, должна укреплять у горожан «гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности». В бюджете Перми на 2022—2024 годы на эти цели департаменту культуры и молодежной политики мэрии выделяется по 998 тысяч 400 рублей ежегодно. Документы опубликованы на сайте Пермской городской думы. «Создание и распространение контента в сети „Интернет“, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди жителей города Перми», — гласит пункт бюджета города. Кроме этого, аналогичные суммы департаменту предоставляются для «освещения деятельности в сфере культуры посредством размещения публикаций о мероприятиях, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей». Таким образом на новости в Сети, которые будут укреплять нравственность пермяков, городские власти потратят за три года почти шесть миллионов рублей. Очередные изменения в бюджет Перми на ближайшие три года городская дума рассмотрит на ближайшем пленарном заседании в августе.