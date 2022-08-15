Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского

Гражданством Виталия Кличко заинтересовались в Офисе Зеленского Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Мэр Киева Виталий Кличко получал угрозы из Офиса президента Украины после того, как подписал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану. Об этом рассказал сам городской глава.

«Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались», — рассказал Кличко в интервью изданию «Бабель». На уточняющий вопрос, откуда именно поступали угрозы, мер Киева не стали отрицать, что переговоры с ним проводили люди из Офиса президента Украины.

Сам Кличко отрицает наличие у себя немецкого или американского гражданства. «Я буду очень удивлен, если кто мне сможет показать „мой“ американский или немецкий паспорт, чтобы отобрать украинский. Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский «тайным указом» лишил гражданства Геннадия Корбана. Позже пограничники отняли паспорт у главы теробороны Днепра при его попытке пересечь границу Польши и Украины, передает «Царьград».