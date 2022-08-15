Хинштейн: Путин назначил нового замглавы Росгвардии

Новым замглавы Росгвардии стал Владислав Ершов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Ершова на пост заместителя директора Росгвардии. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.
«Указом Президента генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии», — написал Хинштейн в Telegram. По его словам, Ершов принимал участие в десятках спецопераций, включая Будденовск, Первомайское, «Норд-Ост».
Ранее Ершов служил в СОБРе «Рысь», позже участвовал в обеих чеченских кампаниях. «До недавнего времени возглавлял Управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии», — поделился Хинштейн.
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