Хинштейн: Путин назначил нового замглавы Росгвардии

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Кубанский казачий хор. Курган, росгвардия, сотрудник росгвардии
Новым замглавы Росгвардии стал Владислав Ершов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Ершова на пост заместителя директора Росгвардии. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

«Указом Президента генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии», — написал Хинштейн в Telegram. По его словам, Ершов принимал участие в десятках спецопераций, включая Будденовск, Первомайское, «Норд-Ост».

Ранее Ершов служил в СОБРе «Рысь», позже участвовал в обеих чеченских кампаниях. «До недавнего времени возглавлял Управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии», — поделился Хинштейн.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Ершова на пост заместителя директора Росгвардии. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. «Указом Президента генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии», — написал Хинштейн в Telegram. По его словам, Ершов принимал участие в десятках спецопераций, включая Будденовск, Первомайское, «Норд-Ост». Ранее Ершов служил в СОБРе «Рысь», позже участвовал в обеих чеченских кампаниях. «До недавнего времени возглавлял Управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии», — поделился Хинштейн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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