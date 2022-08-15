Хинштейн: Путин назначил нового замглавы Росгвардии

15 августа 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Новым замглавы Росгвардии стал Владислав Ершов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Ершова на пост заместителя директора Росгвардии. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. «Указом Президента генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии», — написал Хинштейн в Telegram. По его словам, Ершов принимал участие в десятках спецопераций, включая Будденовск, Первомайское, «Норд-Ост». Ранее Ершов служил в СОБРе «Рысь», позже участвовал в обеих чеченских кампаниях. «До недавнего времени возглавлял Управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии», — поделился Хинштейн.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Ершова на пост заместителя директора Росгвардии. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. «Указом Президента генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии», — написал Хинштейн в Telegram. По его словам, Ершов принимал участие в десятках спецопераций, включая Будденовск, Первомайское, «Норд-Ост». Ранее Ершов служил в СОБРе «Рысь», позже участвовал в обеих чеченских кампаниях. «До недавнего времени возглавлял Управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии», — поделился Хинштейн.