В челябинской колонии недосчитались унитазов для заключенных

Нарушения выявлены в колонии-поселении при ИК-18 ГУФСИН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнеуральске (Челябинская область) в колонии-поселении при ИК-18 ГУФСИН РФ в ходе проверки выявили отсутствие необходимого количества сантехники для заключенных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Магнитогорской прокуратурой в ходе проверки участка колонии-поселения при ФКУ ИК-18 ГУФСИН с дислокацией в Верхнеуральске установлено ненадлежащее состояние помывочных помещений для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Кроме того, в санитарных узлах отсутствовало необходимое количество сантехники из расчета численности лиц, отбывающих наказание», — заявили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Выявленные нарушения стали поводом для обращения прокурора в Верхнеуральский районный суд. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.