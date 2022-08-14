14 августа 2022
13 августа 2022

В челябинской колонии недосчитались унитазов для заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт в колонии ГУФСИН (Архив 2007). Челябинск, заключенные, драка, тюрьма, жулик, зэк, зэки, побоище
Нарушения выявлены в колонии-поселении при ИК-18 ГУФСИН Фото:

В Верхнеуральске (Челябинская область) в колонии-поселении при ИК-18 ГУФСИН РФ в ходе проверки выявили отсутствие необходимого количества сантехники для заключенных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Магнитогорской прокуратурой в ходе проверки участка колонии-поселения при ФКУ ИК-18 ГУФСИН с дислокацией в Верхнеуральске установлено ненадлежащее состояние помывочных помещений для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Кроме того, в санитарных узлах отсутствовало необходимое количество сантехники из расчета численности лиц, отбывающих наказание», — заявили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Выявленные нарушения стали поводом для обращения прокурора в Верхнеуральский районный суд. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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В Верхнеуральске (Челябинская область) в колонии-поселении при ИК-18 ГУФСИН РФ в ходе проверки выявили отсутствие необходимого количества сантехники для заключенных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Магнитогорской прокуратурой в ходе проверки участка колонии-поселения при ФКУ ИК-18 ГУФСИН с дислокацией в Верхнеуральске установлено ненадлежащее состояние помывочных помещений для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Кроме того, в санитарных узлах отсутствовало необходимое количество сантехники из расчета численности лиц, отбывающих наказание», — заявили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Выявленные нарушения стали поводом для обращения прокурора в Верхнеуральский районный суд. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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