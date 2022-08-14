Тюменец 5 раз ударил жену ножом за то, что она подала на развод

15 августа 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

ЧП произошло рядом с отделом полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Тобольска 5 раз ударил жену ножом узнав о том, что она подала на развод. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Преступление произошло в июне возле отдела полиции. «2 июня у здания отдела полиции в четвертом микрорайоне мужчина попытался убить супругу. Для чего клинком ножа нанес ей не менее пяти ударов в голову, грудь и по конечностям, а также просто бил рукой. В результате нанес супруге раны в области грудной клетки, лица, шеи, руки. По версии следствия, убить женщину он не смог из-за вмешательства сотрудников полиции», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там добавили, что незадолго до происшествия мужчина угрожал жене убийством в присутствии детей. 17 мая женщина сообщила, что планирует прекратить с ним отношения и развестись. Между ними возникла ссора, во время которой тоболяк схватил нож и направил лезвие в сторону жены, угрожая, что убьет ее. По совокупности преступлений, мужчине предъявлено обвинение в угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) и покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК РФ).

Житель Тобольска 5 раз ударил жену ножом узнав о том, что она подала на развод. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Преступление произошло в июне возле отдела полиции. «2 июня у здания отдела полиции в четвертом микрорайоне мужчина попытался убить супругу. Для чего клинком ножа нанес ей не менее пяти ударов в голову, грудь и по конечностям, а также просто бил рукой. В результате нанес супруге раны в области грудной клетки, лица, шеи, руки. По версии следствия, убить женщину он не смог из-за вмешательства сотрудников полиции», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там добавили, что незадолго до происшествия мужчина угрожал жене убийством в присутствии детей. 17 мая женщина сообщила, что планирует прекратить с ним отношения и развестись. Между ними возникла ссора, во время которой тоболяк схватил нож и направил лезвие в сторону жены, угрожая, что убьет ее. По совокупности преступлений, мужчине предъявлено обвинение в угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) и покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК РФ).