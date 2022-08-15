Вильфанд заявил о наступлении осенней погоды в ряде регионов РФ

В регионах Сибири и Урала погода опережает свое развитие на три недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На этой неделе в регионах западной, южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«От западной Сибири до Красноярского края, в южной половине Урала, Свердловская, Челябинская области, но главным образом юг западной Сибири: Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский край. В перечисленных регионах температура опережает свое развитие примерно на три недели. Там погода на этой неделе вполне осенняя», — сказал Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, он сделал такой вывод исходя из усредненных данных по каждому региону с конца прошлого века. «Когда я говорю опережает, это значит, что сравнение идет со средними значениями, характерными для этих регионов за последние 30 лет. Если так сравнивать, то там осенняя погода уже наступает», — уточнил он.

Ранее специалисты Гидрометцентра ХМАО сообщили, что в регионе синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов ночью. В Челябинской области температура опуститься до четырех градусов тепла.