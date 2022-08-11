11 августа 2022

В Челябинской области похолодает до 4 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ночная трасса, солнце, ночь, ночь, трасса, дорога, закат, вечер, дорога в ночь, автомобильная трасса
Похолодание обещают челябинцам три ночи подряд Фото:

В ближайшие несколько суток ночные температуры в Челябинской области будут опускаться до 4—6 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью субботы, 13 августа, температура в горах и низинах будет достигать 6 градусов. В последующие ночи — 14 и 15 августа — станет еще холоднее. Столбик термометра будет опускаться до 5 и 4 градусов», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС.

По остальным территориям Челябинской области ночи будут прохладными, но не более: 10—15 градусов. В столице региона также не ожидается ничего необычного: 9—14 градусов ночью и 23—27 градусов днем, без осадков. Такая же погода прогнозируется и по всему Южному Уралу. Возвращение аномальной жары синоптики обещают челябинцам с 19 августа.

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В ближайшие несколько суток ночные температуры в Челябинской области будут опускаться до 4—6 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Ночью субботы, 13 августа, температура в горах и низинах будет достигать 6 градусов. В последующие ночи — 14 и 15 августа — станет еще холоднее. Столбик термометра будет опускаться до 5 и 4 градусов», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС. По остальным территориям Челябинской области ночи будут прохладными, но не более: 10—15 градусов. В столице региона также не ожидается ничего необычного: 9—14 градусов ночью и 23—27 градусов днем, без осадков. Такая же погода прогнозируется и по всему Южному Уралу. Возвращение аномальной жары синоптики обещают челябинцам с 19 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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