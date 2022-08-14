Предприниматели заставили электрогенераторами территорию рядом с тюменским Мостом влюбленных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бизнесмены заставили электрогенераторами участок набережной реки Тура рядом с Мостом влюбленных, который считается одной из главных достопримечательностей Тюмени. Об этом горожане рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По их словам, тюменцам мешает шум от агрегатов, питающих электричеством торговые точки.

«Хотелось бы вернуться с темой генераторов на набережной. Когда наведете порядок?», — поинтересовался анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей поддержали его негодование. «Бедные жильцы вдоль набережной. Этот шум уже в голове у них», — предположила Ольга Абдуллина. «Пусть уже или запретят все, или подведут электричество. И проблем нет», — предложил Антон Киви.

В пресс-службе тюменской мэрии агентству рассказали, что специалисты департамента потребительского рынка городской администрации периодически проводят рейды по выявлению предпринимателей, которые используют электрогенераторы на набережной Туры, в парках «Затюменский» и «Гилевская роща». «В ходе совместных мероприятий сотрудниками УМВД России по городу Тюмени составлено 55 протоколов об административных правонарушениях по ст. 14.1 КоАП РФ „Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)“. Совместные мероприятия со специалистами департамента потребительского рынка администрации Тюмени и УМВД России по городу Тюмени показали свою эффективность и будут продолжены», — сообщили там URA.RU.