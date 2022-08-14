В Кургане будут судить извращенца, заманивавшего детей за гаражи

Жителя Шадринска будут судить за демонстрацию половых органов детям за гаражами Фото: Екатерина Сычкова

В курганский областной суд передано уголовное дело шадринца. Его подозревают в демонстрации половых органов несовершеннолетним за гаражами. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, 30 мая нетрезвый 52-летний шадринец находился на детской площадке во дворе многоквартирного дома. Мужчина позвал гуляющих детей за гаражи, где он показал им свои половые органы», — указано в сообщении. Позже мужчину задержали по горячим следам после обращения малолетних очевидцев и их родителей в полицию.

Как установило следствие, подобные действия подозреваемый совершил 8 мая. По ходатайству следователя на период следствия мужчина заключен под стражу. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит курганский областной суд.

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений по следующим статьям: пункт «б» части 5 статьи 132 УК РФ — иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних, а также части 1 статьи 135 УК РФ и части 3 статьи 135 УК РФ — развратные действия. Максимальный срок лишения свободы по данным статьям — 20 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Притобольном районе Курганской области задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в приставаниях к девочке. Его поймали сами местные жители и передали сотрудникам полиции.