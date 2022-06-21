Курганцы поймали извращенца, пристававшего на улице к девочке

22 июня 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

28-летнего мужчину проверяют на причастность к другим возможным преступлениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Притобольном районе Курганской области задержан ранее судимый 28-летний мужчина, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Его поймали местные жители и передали сотрудникам полиции, сообщает региональное следственное управление СК России. «По данным следствия, вечером 21 июня мужчина, находясь на улице, совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей. Злоумышленник был задержан благодаря бдительности местных жителей и передан ими представителям правоохранительных органов», — говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение по п.«а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к несовершеннолетней потерпевшей). Расследованием занимается Кетовский межрайонным следственный отдел, мужчину проверяют на причастность к другим возможным преступлениям. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Притобольном районе Курганской области задержан ранее судимый 28-летний мужчина, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Его поймали местные жители и передали сотрудникам полиции, сообщает региональное следственное управление СК России. «По данным следствия, вечером 21 июня мужчина, находясь на улице, совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей. Злоумышленник был задержан благодаря бдительности местных жителей и передан ими представителям правоохранительных органов», — говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение по п.«а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к несовершеннолетней потерпевшей). Расследованием занимается Кетовский межрайонным следственный отдел, мужчину проверяют на причастность к другим возможным преступлениям.