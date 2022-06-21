21 июня 2022

Курганцы поймали извращенца, пристававшего на улице к девочке

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , полиция, полицейский, наручники
28-летнего мужчину проверяют на причастность к другим возможным преступлениям Фото:

В Притобольном районе Курганской области задержан ранее судимый 28-летний мужчина, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Его поймали местные жители и передали сотрудникам полиции, сообщает региональное следственное управление СК России.

«По данным следствия, вечером 21 июня мужчина, находясь на улице, совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей. Злоумышленник был задержан благодаря бдительности местных жителей и передан ими представителям правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение по п.«а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к несовершеннолетней потерпевшей). Расследованием занимается Кетовский межрайонным следственный отдел, мужчину проверяют на причастность к другим возможным преступлениям.

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В Притобольном районе Курганской области задержан ранее судимый 28-летний мужчина, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Его поймали местные жители и передали сотрудникам полиции, сообщает региональное следственное управление СК России. «По данным следствия, вечером 21 июня мужчина, находясь на улице, совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей. Злоумышленник был задержан благодаря бдительности местных жителей и передан ими представителям правоохранительных органов», — говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение по п.«а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к несовершеннолетней потерпевшей). Расследованием занимается Кетовский межрайонным следственный отдел, мужчину проверяют на причастность к другим возможным преступлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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