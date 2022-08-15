В Пермской клинике сердца пациентов рассмотрят через пищевод

Для работы с аппаратом сейчас проводится обучение врачей Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В пермскую клиническую больницу имени Гринберга поставили ультразвуковой сканер. Аппарат обладает особым датчиком, который позволяет сделать уникальную диагностику сердца — через пищевод, передает сайт правительства Пермского края.

«В начале этого месяца в Перми в ГКБ им. С. Н. Гринберга поставлен ультразвуковой сканер. Главной особенностью комплектации сканера является наличие датчика, с помощью которого можно проводить уникальное исследование сердца — чреспищеводную эхокардиографию (ЧП-ЭхоКГ)», — сообщает сайт кабмина. Помимо сердца, аппарат также позволяет проводить диагностику других органов человека.

Для проведения чреспищеводной эхокардиографии требуются особые навыки, обучение которым сейчас проходят врачи клиники. Специалист должен уметь безопасно провести трубку с датчиком в пищевод и проекцию сердца. С помощью такой процедуры можно обнаружить заболевания, которые угрожают жизни человека и которые невозможно определить при обычном сканировании.