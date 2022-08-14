Жители ЯНАО массово жалуются на обсчет в магазинах «Пятерочка»

Жители советуют перепроверять чек не отходя от кассы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Лабытнанги пожаловались на несоответствие цен и обсчет в магазинах «Пятерочка». Об этом горожане пишут в одной из городских групп социальной сети «Вконтакте».

«Прошу быть внимательными в магазине „Пятерочка“. Товар пробивают по несколько раз», — написала Валентина Казакова в группе «Лабытнанги info».

В комментариях горожане поддержали автора поста. «Ценники часто не совпадают, когда пробиваешь товар на кассе. Недавно брала кошачий корм, на ценнике указано 22 рубля, по итогу, когда пришла на кассу оказалось 32», — прокомментировала жительница. Другая посетительница рассказала, что тоже столкнулась с обсчетом в магазине. «Во всех „Пятерочках“ обманывают, я по началу внимания не обращала и чек никогда не брала, но когда меня обсчитали на 800 рублей стала повнимательнее», — рассказала девушка под ником «Светик Семицветик».

В пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка», направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что сетевому магазину «Пятерочка» запретили продавать табачные изделия, так как продуктовый находится рядом с детским садом. В соответствии с действующим законодательством продажа табачных изделий на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных организаций запрещена.