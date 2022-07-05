05 июля 2022

«Пятерочке» в ЯНАО запретили продавать табачные изделия

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Магазин находится вблизи детского сада Фото:

Сетевому магазину «Пятерочка» запретили продавать табачные изделия, так как продуктовый находится рядом с детским садом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«В соответствии с действующим законодательством продажа табачных изделий на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных организаций запрещена. При проверке продовольственного магазина „Пятерочка“, расположенного на расстоянии 63,5 метров от детского сада № 5 „Рябинка“, выявлен факт реализации табачных изделий. В этой связи прокуратура города в отношении ООО „Агроторг“, являющегося собственником торгового объекта, возбудила административное дело», — говорится в сообщении.

О нарушениях в «Пятерочке» прокурору Виктору Эппу на личном приеме рассказала местная жительница. Роспотребнадзор оштрафовал сетевика на 30 тысяч рублей. «В настоящее время в магазине табачная продукция не реализуется», — добавили в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазине Губкинского реализовывались табачные изделия, которые, судя по маркировкам, уже были проданы. Владелец магазина отделался замечанием.

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Сетевому магазину «Пятерочка» запретили продавать табачные изделия, так как продуктовый находится рядом с детским садом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «В соответствии с действующим законодательством продажа табачных изделий на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных организаций запрещена. При проверке продовольственного магазина „Пятерочка“, расположенного на расстоянии 63,5 метров от детского сада № 5 „Рябинка“, выявлен факт реализации табачных изделий. В этой связи прокуратура города в отношении ООО „Агроторг“, являющегося собственником торгового объекта, возбудила административное дело», — говорится в сообщении. О нарушениях в «Пятерочке» прокурору Виктору Эппу на личном приеме рассказала местная жительница. Роспотребнадзор оштрафовал сетевика на 30 тысяч рублей. «В настоящее время в магазине табачная продукция не реализуется», — добавили в силовом ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в магазине Губкинского реализовывались табачные изделия, которые, судя по маркировкам, уже были проданы. Владелец магазина отделался замечанием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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