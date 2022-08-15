Кошкам в Челябинске построили маленький коттедж Фото: Евгений Архипов © URA.RU

В доме 36 на улице Чичерина в Челябинске построили дом для кошек, снабдив его архитектурными элементами — верандой и ставнями. Как сообщили в управляющей компании (УК), новые апартаменты взрослые создавали вместе с детьми.

«Сегодня в нашем дворе случилось событие: был установлен кошкин дом. Спасибо семье Буланенко за строительство этого чудесного домика, а ребятам двора за участие в покраске», — написала УК в сообществе дома соцсети «ВКонтакте».

К новому строению не все жители отнеслись одинаково. Некоторые считают, что содержать кошек надо дома, а на улице от них появляется антисанитария. С оппонентами не согласились другие жильцы. Они посчитали, что забота о четвероногих является воспитательным моментом. А присутствие во дворе представителей семейства кошачьих все-таки будет отпугивать их биологических врагов — грызунов.

В июне президент Владимир Путин подписал законопроект, вступивший в силу. Согласно документу, в России упростили условия для строительства приютов для животных.