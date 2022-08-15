В Челябинске построили кошкин дом с верандой и ставнями. Фото

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Чебаркуль. Челябинская область , кошка, бездомные животные, окно
Кошкам в Челябинске построили маленький коттедж Фото:

В доме 36 на улице Чичерина в Челябинске построили дом для кошек, снабдив его архитектурными элементами — верандой и ставнями. Как сообщили в управляющей компании (УК), новые апартаменты взрослые создавали вместе с детьми.

«Сегодня в нашем дворе случилось событие: был установлен кошкин дом. Спасибо семье Буланенко за строительство этого чудесного домика, а ребятам двора за участие в покраске», — написала УК в сообществе дома соцсети «ВКонтакте».

К новому строению не все жители отнеслись одинаково. Некоторые считают, что содержать кошек надо дома, а на улице от них появляется антисанитария. С оппонентами не согласились другие жильцы. Они посчитали, что забота о четвероногих является воспитательным моментом. А присутствие во дворе представителей семейства кошачьих все-таки будет отпугивать их биологических врагов — грызунов.

В июне президент Владимир Путин подписал законопроект, вступивший в силу. Согласно документу, в России упростили условия для строительства приютов для животных.

Дом для кошек в Челябинске построили во дворе многоэтажки
Фото:

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В доме 36 на улице Чичерина в Челябинске построили дом для кошек, снабдив его архитектурными элементами — верандой и ставнями. Как сообщили в управляющей компании (УК), новые апартаменты взрослые создавали вместе с детьми. «Сегодня в нашем дворе случилось событие: был установлен кошкин дом. Спасибо семье Буланенко за строительство этого чудесного домика, а ребятам двора за участие в покраске», — написала УК в сообществе дома соцсети «ВКонтакте». К новому строению не все жители отнеслись одинаково. Некоторые считают, что содержать кошек надо дома, а на улице от них появляется антисанитария. С оппонентами не согласились другие жильцы. Они посчитали, что забота о четвероногих является воспитательным моментом. А присутствие во дворе представителей семейства кошачьих все-таки будет отпугивать их биологических врагов — грызунов. В июне президент Владимир Путин подписал законопроект, вступивший в силу. Согласно документу, в России упростили условия для строительства приютов для животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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