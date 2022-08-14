14 августа 2022

В Тюмени загорелся цех по обработке древесины. Видео

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Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожарная машина, пожар, тушение, огонь
По данным ГУ МЧС России по Тюменской области пострадавших в пожаре нет Фото:

В Тюмени на улице Еловой загорелся деревообрабатывающий цех. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«В 15 часов 52 минуты 15 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе размерами 15 на 80 метров арочного типа, по адресу: Тюмень, микрорайон Утяшево, улица Еловая, 7, корпус 1. В настоящее время пожар локализован, происходило горение 6 кубических метров опила и древесных материалов. На месте работают 9 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших нет», — передает пресс-служба ведомства.

Также в социальных сетях тюменцы стали делиться видео с места событий. «Пожар в Утяшево, берегите себя», — написал Евгений Пугин.

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В Тюмени на улице Еловой загорелся деревообрабатывающий цех. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «В 15 часов 52 минуты 15 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе размерами 15 на 80 метров арочного типа, по адресу: Тюмень, микрорайон Утяшево, улица Еловая, 7, корпус 1. В настоящее время пожар локализован, происходило горение 6 кубических метров опила и древесных материалов. На месте работают 9 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших нет», — передает пресс-служба ведомства. Также в социальных сетях тюменцы стали делиться видео с места событий. «Пожар в Утяшево, берегите себя», — написал Евгений Пугин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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