Пермяки возмущены решением мэрии о сносе своего дома

Дом был построен в 1962 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители дома по улице Технической, 12 в Перми возмущены решением мэрии о признании здания 1962 года постройки аварийным и его последующем сносе. Они готовы оспорить это решение в суде, рассказал URA.RU старший по дому Евгений Кудымов.

«Обследование проводило ООО «Проектный комплекс «Интеграл» из Магнитогорска. Ощущение, что проводили просто по техпаспорту, заключение подозрительное. В нем есть только странные фотографии. И выводы, что износ конструктивных элементов, фундамента составляет 80%. Если 80%, то, наверное, дом должен уже рушиться?» — выразил позицию жильцов Евгений Кудымов.

Собственники выступают категорически против того, что их дом находится в аварийном состоянии. Они, со своей стороны, разрушений не замечали. Напротив, проводили работы по капремонту: сделали крышу, заменили бойлер, проводку.

По словам Евгения Кудымова, жильцы дома намерены провести аудит заключения, подготовленного «Интегралом». «По опыту других домов — да полмиллиона, не меньше, надо вложить, чтобы дом признали аварийным. А у нас — вот такая скорость», — говорит он. Собственники подозревают, что кому-то мог понадобиться выгодно расположенный земельный участок. Квартиры жителям будут предоставлены к 2030 году. Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичная ситуация произошла с домом на улице Советской, 1 в Перми. Там управляющая компания и собственники были даже не в курсе того, что «Интеграл» обследовал дом. Собеседник, близкий к краевому правительству, рассказал, что сейчас власти проводят обследования домов старше 50 лет. Это нужно для того, чтобы вовремя подать заявку на участие в нацпроекте, когда Федерация объявит новый этап расселения аварийных домов.