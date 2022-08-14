Транспортные услуги стали самыми востребованными в ЯНАО

15 августа 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Траспортные услуги в ЯНАО составили больше одной трети от общего объема Фото: Денис Моргунов © URA.RU Транспортные услуги стали самыми популярными среди жителей ЯНАО за период с января по июнь 2022 года. Рассказали в департаменте экономики ЯНАО. «Наибольший удельный вес в общем объеме представленных населению услуг занимают: транспортные услуги (36,0%)», — гласит текст документа, опубликованный на сайте депэкономики. На втором и третьем местах оказались жилищно-коммунальные (28,2%) и телекоммуникационные услуги (14,5%). В сравнении с прошлым годом самый большой рост показали услуги учреждений культуры (+64,6%), транспортные (+20%) и ветеринарные (+19,9%). Наибольшее снижение показали услуги гостиниц (-28,7%), почтовой связи (-10,1%) и медицинские (-9,8%). Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году в ЯНАО ввели в действие в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом стоимость строительных работ, которые произвели в регионы, наоборот, уменьшилась на 22%.

Транспортные услуги стали самыми популярными среди жителей ЯНАО за период с января по июнь 2022 года. Рассказали в департаменте экономики ЯНАО. «Наибольший удельный вес в общем объеме представленных населению услуг занимают: транспортные услуги (36,0%)», — гласит текст документа, опубликованный на сайте депэкономики. На втором и третьем местах оказались жилищно-коммунальные (28,2%) и телекоммуникационные услуги (14,5%). В сравнении с прошлым годом самый большой рост показали услуги учреждений культуры (+64,6%), транспортные (+20%) и ветеринарные (+19,9%). Наибольшее снижение показали услуги гостиниц (-28,7%), почтовой связи (-10,1%) и медицинские (-9,8%). Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году в ЯНАО ввели в действие в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом стоимость строительных работ, которые произвели в регионы, наоборот, уменьшилась на 22%.