14 августа 2022

Транспортные услуги стали самыми востребованными в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Траспортные услуги в ЯНАО составили больше одной трети от общего объема Фото:

Транспортные услуги стали самыми популярными среди жителей ЯНАО за период с января по июнь 2022 года. Рассказали в департаменте экономики ЯНАО.

«Наибольший удельный вес в общем объеме представленных населению услуг занимают: транспортные услуги (36,0%)», — гласит текст документа, опубликованный на сайте депэкономики. На втором и третьем местах оказались жилищно-коммунальные (28,2%) и телекоммуникационные услуги (14,5%).

В сравнении с прошлым годом самый большой рост показали услуги учреждений культуры (+64,6%), транспортные (+20%) и ветеринарные (+19,9%). Наибольшее снижение показали услуги гостиниц (-28,7%), почтовой связи (-10,1%) и медицинские (-9,8%).

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году в ЯНАО ввели в действие в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом стоимость строительных работ, которые произвели в регионы, наоборот, уменьшилась на 22%.

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Транспортные услуги стали самыми популярными среди жителей ЯНАО за период с января по июнь 2022 года. Рассказали в департаменте экономики ЯНАО. «Наибольший удельный вес в общем объеме представленных населению услуг занимают: транспортные услуги (36,0%)», — гласит текст документа, опубликованный на сайте депэкономики. На втором и третьем местах оказались жилищно-коммунальные (28,2%) и телекоммуникационные услуги (14,5%). В сравнении с прошлым годом самый большой рост показали услуги учреждений культуры (+64,6%), транспортные (+20%) и ветеринарные (+19,9%). Наибольшее снижение показали услуги гостиниц (-28,7%), почтовой связи (-10,1%) и медицинские (-9,8%). Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году в ЯНАО ввели в действие в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом стоимость строительных работ, которые произвели в регионы, наоборот, уменьшилась на 22%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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