В Нефтеюганске полностью отключат воду

В Нефтеюганске на ночь полностью отключат воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске на ночь полностью отключат водоснабжение. По сообщению властей холодной и горячей воды не будет до шести часов утра 16 августа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

«В период с 23:00 часов 15 августа до 6:00 часов утра 16 августа 2022 года во всем городе будет отключено холодное и горячее водоснабжение», — сказано в сообщении городских властей.

В администрации объяснили, что отключение воды связано с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе. Также в мэрии принесли извинения за неудобства и посоветовали жителям запастись водой.