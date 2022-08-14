14 августа 2022

В Нефтеюганске полностью отключат воду

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В Нефтеюганске на ночь полностью отключат воду Фото:

В Нефтеюганске на ночь полностью отключат водоснабжение. По сообщению властей холодной и горячей воды не будет до шести часов утра 16 августа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

«В период с 23:00 часов 15 августа до 6:00 часов утра 16 августа 2022 года во всем городе будет отключено холодное и горячее водоснабжение», — сказано в сообщении городских властей.

В администрации объяснили, что отключение воды связано с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе. Также в мэрии принесли извинения за неудобства и посоветовали жителям запастись водой.

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В Нефтеюганске на ночь полностью отключат водоснабжение. По сообщению властей холодной и горячей воды не будет до шести часов утра 16 августа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации. «В период с 23:00 часов 15 августа до 6:00 часов утра 16 августа 2022 года во всем городе будет отключено холодное и горячее водоснабжение», — сказано в сообщении городских властей. В администрации объяснили, что отключение воды связано с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе. Также в мэрии принесли извинения за неудобства и посоветовали жителям запастись водой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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