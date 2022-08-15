Суд не стал отменять скандальную стройку, которую ругал Махонин

Арбитражный апелляционный суд не стал отменять скандальную стройку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми арбитражный апелляционный суд отказал министерству строительства Пермского края в требовании признать незаконной строительство скандальной многоэтажки в центре города. Речь о доме, который возводят на улице Максима Горького, 86, и который критиковал губернатор Дмитрий Махонин.

«17-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение, признающее законным возведение высотного дома по ул. Максима Горького, 86. Оно может быть обжаловано в Арбитражном суде Уральского округа», — сообщает издание Business Class.

По данным издания, в прошлом году краевой минстрой выдал предписание департаменту градостроительства и архитектуры Перми, в котором потребовало отозвать разрешение на строительство высотки. Поводом послужило недовольство местных жителей, которые жаловались на увеличение высотности здания с 9 до 18 этажей, а также на захват стройкой части тротуара. Прокуратура Пермского края решила, что оснований для прекращения стройки нет, после чего вынесла представление об отмене предписания. Минстрой оспорил это решение в арбитражном краевом суде, который в мае 2022 года встал на сторону прокуратуры. Чиновники в ответ подали апелляцию.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Дмитрий Махонин раскритиковал чиновников мэрии, которые одобрили повышение этажности высотки. Сотрудников администрации Перми он назвал «опухшими от наглости», а также предположил, что в деле может быть коррупционная составляющая.