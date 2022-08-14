14 августа 2022

Звукорежиссеры подвели Артюхова во время выступления. Видео

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, артюхов дмитрий
На выступлении главы Ямала произошел казус со звуком Фото:

Во время выступления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова перед жителями Надыма случились неполадки со звуком. Из-за чего звукорежиссеры сильно расстроились и забыли выключить микрофон, когда высказывали свое негодование в нецензурной форме.

«Ой, п****ц. Ну и влетит нам», — сказал в микрофон один из техников во время онлайн трансляции главы Ямала во «ВКонтакте».

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправился в первый город «честного маршрута» — Надым. Глава Ямала оценил дорожные работы на восьмом проезде, где дорожники отстают от графика.

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Во время выступления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова перед жителями Надыма случились неполадки со звуком. Из-за чего звукорежиссеры сильно расстроились и забыли выключить микрофон, когда высказывали свое негодование в нецензурной форме. «Ой, п****ц. Ну и влетит нам», — сказал в микрофон один из техников во время онлайн трансляции главы Ямала во «ВКонтакте». В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправился в первый город «честного маршрута» — Надым. Глава Ямала оценил дорожные работы на восьмом проезде, где дорожники отстают от графика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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