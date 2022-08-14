На выступлении главы Ямала произошел казус со звуком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время выступления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова перед жителями Надыма случились неполадки со звуком. Из-за чего звукорежиссеры сильно расстроились и забыли выключить микрофон, когда высказывали свое негодование в нецензурной форме.

«Ой, п****ц. Ну и влетит нам», — сказал в микрофон один из техников во время онлайн трансляции главы Ямала во «ВКонтакте».

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов отправился в первый город «честного маршрута» — Надым. Глава Ямала оценил дорожные работы на восьмом проезде, где дорожники отстают от графика.