14 августа 2022

Дорожники Надыма не успели к проверке Артюхова

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники отстают от графика на одном из крупных объектов в Надыме Фото:

На восьмом проезде в Надыме дорожники отстают от графика. Это выяснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов при проверке, которая состоялась в ходе его ежегодной поездки по региону. Об этом глава сообщил в своем telegram-канале.

«Проверил ход дорожных работ в Надыме. В ремонте два крупных объекта — первый и восьмой проезды. <…> На восьмом есть отставание. Дорожники проверили глубину залегания коммуникаций, нужно поднимать уровень полотна. Задача понятная. Времени на реализацию у строителей достаточно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом проезде у подрядчика проблем с работами не возникло. «Подрядчик идет по графику», — отметил Артюхов.

Ранее при посещении Надыма в ходе этой поездки губернатор пообещал заменить ветхое здание ветклиники, а также проложить дорогу от трассы Салехард-Надым до будущего музея 501 стройки. «Честный маршрут» стартовал сегодня, 15 августа. У Артюхова впереди встреча с жителями Надыма.

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На восьмом проезде в Надыме дорожники отстают от графика. Это выяснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов при проверке, которая состоялась в ходе его ежегодной поездки по региону. Об этом глава сообщил в своем telegram-канале. «Проверил ход дорожных работ в Надыме. В ремонте два крупных объекта — первый и восьмой проезды. <…> На восьмом есть отставание. Дорожники проверили глубину залегания коммуникаций, нужно поднимать уровень полотна. Задача понятная. Времени на реализацию у строителей достаточно», — говорится в сообщении. Отмечается, что на первом проезде у подрядчика проблем с работами не возникло. «Подрядчик идет по графику», — отметил Артюхов. Ранее при посещении Надыма в ходе этой поездки губернатор пообещал заменить ветхое здание ветклиники, а также проложить дорогу от трассы Салехард-Надым до будущего музея 501 стройки. «Честный маршрут» стартовал сегодня, 15 августа. У Артюхова впереди встреча с жителями Надыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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