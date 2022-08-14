Дорожники Надыма не успели к проверке Артюхова

Дорожники отстают от графика на одном из крупных объектов в Надыме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На восьмом проезде в Надыме дорожники отстают от графика. Это выяснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов при проверке, которая состоялась в ходе его ежегодной поездки по региону. Об этом глава сообщил в своем telegram-канале.

«Проверил ход дорожных работ в Надыме. В ремонте два крупных объекта — первый и восьмой проезды. <…> На восьмом есть отставание. Дорожники проверили глубину залегания коммуникаций, нужно поднимать уровень полотна. Задача понятная. Времени на реализацию у строителей достаточно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом проезде у подрядчика проблем с работами не возникло. «Подрядчик идет по графику», — отметил Артюхов.

Ранее при посещении Надыма в ходе этой поездки губернатор пообещал заменить ветхое здание ветклиники, а также проложить дорогу от трассы Салехард-Надым до будущего музея 501 стройки. «Честный маршрут» стартовал сегодня, 15 августа. У Артюхова впереди встреча с жителями Надыма.