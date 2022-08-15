Источник назвал дату увольнения скандальной чиновницы мэрии Перми

Заявление об увольнении от Елены Гонцовой пока не поступало Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-мэр Перми Елена Гонцова уволится из администрации Перми в районе 1 сентября. Об этом URA.RU рассказали источники в пермской политтусовке. Ее увольнения требовал губернатор Дмитрий Махонин.

«Изменения в составе администрации Перми ожидаются через две недели, ближе к 1 сентября», — отметили собеседники. Сегодня, 15 августа, Елена Гонцова вышла из планового отпуска на рабочее место. Заявление об увольнении еще не написано. В пресс-службе мэрии не комментируют увольнение Гонцовой.

Елена Гонцова была назначена вице-мэром в январе 2021 года. Она курирует градостроительные, имущественные и земельные отношения.

В конце июня на заседании краевого правительства Дмитрий Махонин публично раскритиковал работу вице-мэра. Он заявил, что ее политика приводит к тому, что земельные участки не вовлекаются в оборот. А это негативно влияет на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина. Он потребовал перевести «девушку, которая сочиняет басни» в минкульт.