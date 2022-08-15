С осени самолеты из Кургана в Москву будут летать ежедневно

С середины сентября курганцы смогут летать в Москву и обратно ежедневно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начиная с 17 сентября авиарейсы по направлению Курган — Москва — Курган будут ежедневными. Об этом говорится на сайте авиакомпании NordStar.

«Авиакомпания увеличивает частоту полетов из Кургана в Москву и обратно с 17 сентября 2022 года до семи рейсов в неделю. <…> Ежедневные рейсы предоставят жителям Курганской области больше возможностей для туристических и деловых поездок в столицу», — сообщают в компании.

Рейсы будут выполняться в самолетах Boeing 737-800, где будут места как эконом, так и бизнес-класса обслуживания. В компании отмечают, что в аэропорте Домодедово, куда прилетает самолет, курганцам будут доступны следующие трансфертные направления: Сочи, Красноярск, Норильск, Санкт-Петербург, Махачкала, Нижнекамск и Минеральные Воды.

До этого URA.RU писало, что авиакомпания NordStar планировала увеличить число рейсов из Кургана в Москву с 12 сентября. На данный момент компания завершает формирование осенне-зимнего расписания полетов, а также выражает заинтересованность создать рейсы из Кургана и в другие регионы.