С осени самолеты из Кургана в Москву будут летать ежедневно

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, авиакомпания nord star, nord star, nordstar, нордстар
С середины сентября курганцы смогут летать в Москву и обратно ежедневно Фото:

Начиная с 17 сентября авиарейсы по направлению Курган — Москва — Курган будут ежедневными. Об этом говорится на сайте авиакомпании NordStar.

«Авиакомпания увеличивает частоту полетов из Кургана в Москву и обратно с 17 сентября 2022 года до семи рейсов в неделю. <…> Ежедневные рейсы предоставят жителям Курганской области больше возможностей для туристических и деловых поездок в столицу», — сообщают в компании.

Рейсы будут выполняться в самолетах Boeing 737-800, где будут места как эконом, так и бизнес-класса обслуживания. В компании отмечают, что в аэропорте Домодедово, куда прилетает самолет, курганцам будут доступны следующие трансфертные направления: Сочи, Красноярск, Норильск, Санкт-Петербург, Махачкала, Нижнекамск и Минеральные Воды.

До этого URA.RU писало, что авиакомпания NordStar планировала увеличить число рейсов из Кургана в Москву с 12 сентября. На данный момент компания завершает формирование осенне-зимнего расписания полетов, а также выражает заинтересованность создать рейсы из Кургана и в другие регионы.

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Начиная с 17 сентября авиарейсы по направлению Курган — Москва — Курган будут ежедневными. Об этом говорится на сайте авиакомпании NordStar. «Авиакомпания увеличивает частоту полетов из Кургана в Москву и обратно с 17 сентября 2022 года до семи рейсов в неделю. <…> Ежедневные рейсы предоставят жителям Курганской области больше возможностей для туристических и деловых поездок в столицу», — сообщают в компании. Рейсы будут выполняться в самолетах Boeing 737-800, где будут места как эконом, так и бизнес-класса обслуживания. В компании отмечают, что в аэропорте Домодедово, куда прилетает самолет, курганцам будут доступны следующие трансфертные направления: Сочи, Красноярск, Норильск, Санкт-Петербург, Махачкала, Нижнекамск и Минеральные Воды. До этого URA.RU писало, что авиакомпания NordStar планировала увеличить число рейсов из Кургана в Москву с 12 сентября. На данный момент компания завершает формирование осенне-зимнего расписания полетов, а также выражает заинтересованность создать рейсы из Кургана и в другие регионы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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