В NordStar заявили об увеличении числа рейсов из Кургана в Москву

09 августа 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Представители компании завешают формирование осенне-зимнего расписания полетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители авиакомпании NordStar планируют увеличить число рейсов из Кургана в Москву и обратно. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании. «Авиакомпания планирует в ближайшее время открыть все дополнительные частоты и продажу на все рейсы. На данный момент уже запланировано выполнение, и открыта продажа на шесть рейсов в неделю начиная с 12 сентября 2022 г.», — рассказали в компании. На момент написания новости, на сайте авиакомпании шесть рейсов в неделю в одну сторону были доступны с октября. В сентябре их было меньше. В NordStar объяснили, что сейчас завершают формирование осенне-зимнего расписания полетов из Кургана в Москву. В компании заявили, что ее представители заинтересованы и в дальнейшем выполнять регулярные рейсы из Кургана не только в Москву, но и другие регионы страны. Ранее стало известно, что в сентябре не будет ежедневных рейсов из Кургана в Москву и обратно, как планировалось до этого. NordStar начала выполнять рейсы на этом маршруте с 27 июля. До нее в 2022 году на аналогичном маршруте работали представители авиакомпаний Nordwind и «Победа».

Представители авиакомпании NordStar планируют увеличить число рейсов из Кургана в Москву и обратно. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании. «Авиакомпания планирует в ближайшее время открыть все дополнительные частоты и продажу на все рейсы. На данный момент уже запланировано выполнение, и открыта продажа на шесть рейсов в неделю начиная с 12 сентября 2022 г.», — рассказали в компании. На момент написания новости, на сайте авиакомпании шесть рейсов в неделю в одну сторону были доступны с октября. В сентябре их было меньше. В NordStar объяснили, что сейчас завершают формирование осенне-зимнего расписания полетов из Кургана в Москву. В компании заявили, что ее представители заинтересованы и в дальнейшем выполнять регулярные рейсы из Кургана не только в Москву, но и другие регионы страны. Ранее стало известно, что в сентябре не будет ежедневных рейсов из Кургана в Москву и обратно, как планировалось до этого. NordStar начала выполнять рейсы на этом маршруте с 27 июля. До нее в 2022 году на аналогичном маршруте работали представители авиакомпаний Nordwind и «Победа».