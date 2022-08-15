В Златоусте сорвалась продажа цехов оборонного завода

Нераспроданные цеха в Златоусте позволяют снижать цену при следующих попытках их реализации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) не состоялись торги по реализации зданий цехов оборонного завода «Булат». Как следует из сайта по проведению торгов, организаторам не поступило ни одной заявки.

«Информация по отклоненным заявкам отсутствует. Торги были признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре», — сообщается в выписках из протокола о признании претендентов участниками.

Имущество городские власти пытались реализовать с помощью публичного предложения. По 10 лотам была остановлена стоимость каждого с шагом уменьшения либо увеличения цены. По четырем объектам под помещением предлагалось отчуждение земельного участка.

На аукцион уже не в первый раз был выставлен ряд нежилых помещений. Среди них — склады, корпуса, центральная компрессорная станция, цех проката горячего металла. Совокупно мэрия пыталась продать имущество на 50 с лишним миллионов рублей.

По сведениям URA.RU, активы были переданы муниципалитету в конце 2015 года. Городские власти тогда получили от Росимущества 23 объекта бывшей федеральной собственности.