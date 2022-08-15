Зеленский созвал совет для возвращения Крыма

15 августа 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский выпустил указ о создании консультативного совета Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Крым вернулся в состав России Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании консультативного совета по возвращению Крыма. Об этом сообщается на сайте президента Украины. «Постановляю образовать консультативный совет по вопросам возвращения Крыма и Севастополя как консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Руководителю офиса президента Украины в месячный срок внести предложения относительно персонального состава», — сообщается в тексте указа на сайте президента Украины. Указ вступил в силу 15 августа. Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Зеленский неоднократно заявлял о планах вернуть территорию и говорил, что считает полуостров «оккупированным». Представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявляла, что Украина собирается вернуть регион военным путем. Намерение Киева вернуть Крым приведут Украину к краху, цитирует «Утро.ру» постпреда Крыма при президенте РФ, вице-премьера правительства региона Георгия Мурадова. Попытка Зеленского вернуть Крым может обернуться мировой войной, сообщает Пятый канал со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании консультативного совета по возвращению Крыма. Об этом сообщается на сайте президента Украины. «Постановляю образовать консультативный совет по вопросам возвращения Крыма и Севастополя как консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Руководителю офиса президента Украины в месячный срок внести предложения относительно персонального состава», — сообщается в тексте указа на сайте президента Украины. Указ вступил в силу 15 августа. Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Зеленский неоднократно заявлял о планах вернуть территорию и говорил, что считает полуостров «оккупированным». Представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявляла, что Украина собирается вернуть регион военным путем. Намерение Киева вернуть Крым приведут Украину к краху, цитирует «Утро.ру» постпреда Крыма при президенте РФ, вице-премьера правительства региона Георгия Мурадова. Попытка Зеленского вернуть Крым может обернуться мировой войной, сообщает Пятый канал со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.