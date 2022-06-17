Представитель Зеленского: Украина вернет Крым военным путем

17 июня 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Крым намерены вернуть другим способом Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Украина намерена вернуть Крым военным путем. Об этом заявила представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева в эфире телеканала «Украина 24». «Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что, в любом случае, мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооруженные силы Украины», — приводит слова Ташевой РИА «Новости». Она уточнила, что при любом плане возвращения полуострова первыми на территорию Крыма будут заходить украинские военные. При этом россиян, по ее словам, оттуда намерены выдворить. Она также заявила о намерении вернуть Донбасс в границах 1991 года. Ташева уверила, что Киев не согласен на компромиссы. Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей. Однако Украина не признала его результаты и намерена вернуть Крым. Ранее говорилось о дипломатическом пути. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина намерена вернуть Крым военным путем. Об этом заявила представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева в эфире телеканала «Украина 24». «Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что, в любом случае, мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооруженные силы Украины», — приводит слова Ташевой РИА «Новости». Она уточнила, что при любом плане возвращения полуострова первыми на территорию Крыма будут заходить украинские военные. При этом россиян, по ее словам, оттуда намерены выдворить. Она также заявила о намерении вернуть Донбасс в границах 1991 года. Ташева уверила, что Киев не согласен на компромиссы. Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей. Однако Украина не признала его результаты и намерена вернуть Крым. Ранее говорилось о дипломатическом пути.