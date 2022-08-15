15 августа 2022

В Екатеринбурге ребенок упал с батута на асфальт

© Служба новостей «URA.RU»
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Аттракционы в ЦПКиО имени Гагарина. Челябинск, детский парк, батут, аттракцион
За последнее время это уже второй случай травмирования детей на батутах (архивное фото) Фото:

Ребенок получил травму головы во время прыжков на батуте во время празднования дня физкультурника перед ТЦ «Веер Молл» в Екатеринбурге. Инцидент произошел накануне в воскресенье, 14 августа, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.

«Мальчик, 10 лет, прыгал на батуте и упал, ударившись головой об асфальт. Ребенок получил сотрясение головного мозга и был доставлен бригадой скорой помощи в детскую больницу № 9», — пояснил собеседник.

Оперативно выяснить, кто является организатором праздника и получить комментарий не удалось. Ранее пятилетний мальчик также получил травму, прыгая на батуте в екатеринбургском ТРЦ «Радуга-парк». Как рассказали URA.RU сотрудники, малыш повредил позвоночник.

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Ребенок получил травму головы во время прыжков на батуте во время празднования дня физкультурника перед ТЦ «Веер Молл» в Екатеринбурге. Инцидент произошел накануне в воскресенье, 14 августа, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города. «Мальчик, 10 лет, прыгал на батуте и упал, ударившись головой об асфальт. Ребенок получил сотрясение головного мозга и был доставлен бригадой скорой помощи в детскую больницу № 9», — пояснил собеседник. Оперативно выяснить, кто является организатором праздника и получить комментарий не удалось. Ранее пятилетний мальчик также получил травму, прыгая на батуте в екатеринбургском ТРЦ «Радуга-парк». Как рассказали URA.RU сотрудники, малыш повредил позвоночник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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