В Екатеринбурге ребенок упал с батута на асфальт

15 августа 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

За последнее время это уже второй случай травмирования детей на батутах (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ребенок получил травму головы во время прыжков на батуте во время празднования дня физкультурника перед ТЦ «Веер Молл» в Екатеринбурге. Инцидент произошел накануне в воскресенье, 14 августа, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города. «Мальчик, 10 лет, прыгал на батуте и упал, ударившись головой об асфальт. Ребенок получил сотрясение головного мозга и был доставлен бригадой скорой помощи в детскую больницу № 9», — пояснил собеседник. Оперативно выяснить, кто является организатором праздника и получить комментарий не удалось. Ранее пятилетний мальчик также получил травму, прыгая на батуте в екатеринбургском ТРЦ «Радуга-парк». Как рассказали URA.RU сотрудники, малыш повредил позвоночник.

Ребенок получил травму головы во время прыжков на батуте во время празднования дня физкультурника перед ТЦ «Веер Молл» в Екатеринбурге. Инцидент произошел накануне в воскресенье, 14 августа, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города. «Мальчик, 10 лет, прыгал на батуте и упал, ударившись головой об асфальт. Ребенок получил сотрясение головного мозга и был доставлен бригадой скорой помощи в детскую больницу № 9», — пояснил собеседник. Оперативно выяснить, кто является организатором праздника и получить комментарий не удалось. Ранее пятилетний мальчик также получил травму, прыгая на батуте в екатеринбургском ТРЦ «Радуга-парк». Как рассказали URA.RU сотрудники, малыш повредил позвоночник.