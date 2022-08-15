В Екатеринбурге ребенок упал с батута на асфальт

Ребенок получил травму головы во время прыжков на батуте во время празднования дня физкультурника перед ТЦ «Веер Молл» в Екатеринбурге. Инцидент произошел накануне в воскресенье, 14 августа, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.
«Мальчик, 10 лет, прыгал на батуте и упал, ударившись головой об асфальт. Ребенок получил сотрясение головного мозга и был доставлен бригадой скорой помощи в детскую больницу № 9», — пояснил собеседник.
Оперативно выяснить, кто является организатором праздника и получить комментарий не удалось. Ранее пятилетний мальчик также получил травму, прыгая на батуте в екатеринбургском ТРЦ «Радуга-парк». Как рассказали URA.RU сотрудники, малыш повредил позвоночник.
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