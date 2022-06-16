В екатеринбургском батутном центре ребенок повредил позвоночник

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9 мая. Курган, батут, надувной батут
Мальчик получил травму, когда прыгал на батуте Фото:

В Екатеринбурге пятилетний мальчик повредил позвоночник, когда прыгал на батуте в ТРЦ «Радуга-парк». Об этом рассказали сотрудники ТРЦ.

«Очень прискорбный инцидент. Мы очень переживаем и на связи с родителями. Комментировать никак не можем, главное, чтобы с мальчиком все было хорошо», — рассказал сотрудник «Радуга-парка» журналистам E1.

В батутном парке «Улет» на звонок корреспондента URA.RU не ответили. «Не было вообще ни одной травмы, скорая к нам не приезжала. Откуда эта информация — я не знаю», — заявила порталу администратор батутного парка, которая работала 15 июня. Ответа от пресс-службы минздрава Свердловской области на момент публикации не поступило.

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В Екатеринбурге пятилетний мальчик повредил позвоночник, когда прыгал на батуте в ТРЦ «Радуга-парк». Об этом рассказали сотрудники ТРЦ. «Очень прискорбный инцидент. Мы очень переживаем и на связи с родителями. Комментировать никак не можем, главное, чтобы с мальчиком все было хорошо», — рассказал сотрудник «Радуга-парка» журналистам E1. В батутном парке «Улет» на звонок корреспондента URA.RU не ответили. «Не было вообще ни одной травмы, скорая к нам не приезжала. Откуда эта информация — я не знаю», — заявила порталу администратор батутного парка, которая работала 15 июня. Ответа от пресс-службы минздрава Свердловской области на момент публикации не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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