В екатеринбургском батутном центре ребенок повредил позвоночник

Мальчик получил травму, когда прыгал на батуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге пятилетний мальчик повредил позвоночник, когда прыгал на батуте в ТРЦ «Радуга-парк». Об этом рассказали сотрудники ТРЦ.

«Очень прискорбный инцидент. Мы очень переживаем и на связи с родителями. Комментировать никак не можем, главное, чтобы с мальчиком все было хорошо», — рассказал сотрудник «Радуга-парка» журналистам E1.

В батутном парке «Улет» на звонок корреспондента URA.RU не ответили. «Не было вообще ни одной травмы, скорая к нам не приезжала. Откуда эта информация — я не знаю», — заявила порталу администратор батутного парка, которая работала 15 июня. Ответа от пресс-службы минздрава Свердловской области на момент публикации не поступило.