Британцы накинулись на Зеленского из-за его слов о ЗАЭС

Британцы возмутились заявлением Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником, так как именно он ответственен за обстрелы Запорожской АЭС. Об этом написали британские пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), прокомментировав слова лидера Украины о готовности нанести удары по российским военным, которые охраняют атомную электростанцию на берегу Каховского водохранилища.

«Итак, Украина признала, что рассматривала и будет рассматривать Запорожскую АЭС в качестве цели», — написал пользователь соцсети под постом со словами Зеленского. «Ой-ой, похоже, приближается ядерная зима. Запасайтесь таблетками йода, пока они еще дешево стоят!» — предупредил другой комментатор.

«Остановите этого военного преступника», — призвал еще один британец. «Что ж, полагаю, это закрывает вопрос о том, кто обстреливал ЗАЭС. Это было очевидно с самого начала, поскольку было бы действительно странно, если бы Россия обстреливала станцию, которая уже находится под ее контролем», — сделали выводы в комментариях. «Что ж, по крайней мере, Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно. Ровно так же, как и другая ложь украинских властей», — отметил читатель.

Еще один пользователь Twitter написал, что Зеленскому, должно быть, уже все равно, ведь он знает, что его дни сочтены. Именно поэтому, по его мнению, лидер Украины «может загрязнить свою страну радиацией и уехать в один из своих роскошным домов в США, Великобритании или Израиле», забрав нечестно заработанные деньги налогоплательщиков.

Ранее немцы жестко отреагировали на предложение Зеленского к россиянам выступить против спецоперации на Украине. Пользователи интернета отметили, что он сам является виновником конфликта.