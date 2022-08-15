Немцы набросились на Зеленского из-за его обращения к россиянам

Немецких пользователей возмутило предложение президента Украины Владимира Зеленского к россиянам выступить против спецоперации на Украине. Читатели немецкой газеты Spiegel обрушились на политика с критикой.
«Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к „азовцам“ („Азов“ — запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация), которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», — написал один из пользователей.
По мнению комментаторов, именно Зеленский является виновником конфликта. «Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации», — считает zw9s.
«А как насчет соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актера? Сколько это стоит жизней?» — возмутился пользователь nzjdMFpV.
Комментаторы увидели в речи Зеленского только слабость. «Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной», — написал Arno42. «Большинство россиян наверняка посмеются над этой речью», — резюмировал McCloud.
Ранее президент Украины выступил с речью, в которой переложил ответственность за начало спецоперации на Украине на россиян, умолчав о нарушении Минских договоренностей. Зеленский призвал жителей РФ выступить против специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевских властей.
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Немецких пользователей возмутило предложение президента Украины Владимира Зеленского к россиянам выступить против спецоперации на Украине. Читатели немецкой газеты Spiegel обрушились на политика с критикой. «Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к „азовцам“ („Азов“ — запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация), которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», — написал один из пользователей. По мнению комментаторов, именно Зеленский является виновником конфликта. «Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации», — считает zw9s. «А как насчет соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актера? Сколько это стоит жизней?» — возмутился пользователь nzjdMFpV. Комментаторы увидели в речи Зеленского только слабость. «Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной», — написал Arno42. «Большинство россиян наверняка посмеются над этой речью», — резюмировал McCloud. Ранее президент Украины выступил с речью, в которой переложил ответственность за начало спецоперации на Украине на россиян, умолчав о нарушении Минских договоренностей. Зеленский призвал жителей РФ выступить против специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевских властей.