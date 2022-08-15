15 августа 2022

Путин учредил новый статус для российских многодетных матерей

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня» в РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», — говорится в документе. При присвоении соответствующего статуса матери будет положена единовременная денежная выплата в размере миллиона рублей. Также женщина получит грамоту и орден «Мать-героиня».

1 июня, в День защиты детей, глава государства заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня». Путин также предложил поднять уровень выплат многодетным семьям до миллиона рублей.

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Президент РФ Владимир Путин установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», — говорится в документе. При присвоении соответствующего статуса матери будет положена единовременная денежная выплата в размере миллиона рублей. Также женщина получит грамоту и орден «Мать-героиня». 1 июня, в День защиты детей, глава государства заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня». Путин также предложил поднять уровень выплат многодетным семьям до миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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