Путин учредил новый статус для российских многодетных матерей

16 августа 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня» в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», — говорится в документе. При присвоении соответствующего статуса матери будет положена единовременная денежная выплата в размере миллиона рублей. Также женщина получит грамоту и орден «Мать-героиня». 1 июня, в День защиты детей, глава государства заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня». Путин также предложил поднять уровень выплат многодетным семьям до миллиона рублей.

Президент РФ Владимир Путин установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», — говорится в документе. При присвоении соответствующего статуса матери будет положена единовременная денежная выплата в размере миллиона рублей. Также женщина получит грамоту и орден «Мать-героиня». 1 июня, в День защиты детей, глава государства заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня». Путин также предложил поднять уровень выплат многодетным семьям до миллиона рублей.