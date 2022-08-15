Путин учредил новый статус для российских многодетных матерей

Президент РФ Владимир Путин установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», — говорится в документе. При присвоении соответствующего статуса матери будет положена единовременная денежная выплата в размере миллиона рублей. Также женщина получит грамоту и орден «Мать-героиня».
1 июня, в День защиты детей, глава государства заявил о необходимости вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня». Путин также предложил поднять уровень выплат многодетным семьям до миллиона рублей.
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