В Германии нашли плюсы запуска «Северного потока-2»

16 августа 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Обозреватель Spiegel Блом призвал Берлин запустить «Северный поток — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Запуск «Северного потока-2» сыграет на руку Берлину, тогда как отказ от этого приведет к негативным последствиям. Так считает немецкий журналист Николаус Блом. «Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от „Северного потока — 2“ ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — пишет Блом для газеты Der Spiegel. Он добавил, что открытие второго канала поставки газа понизит социальное давление внутри страны и зависимости энергетического комплекса ФРГ от одного трубопровода также не будет. В немецкой газете также отмечено, что депутаты Тино Шрупалла и Сара Вагенкнехт готовы «лизать сапоги» президенту России Владимиру Путину ради газа. Уточняется, что Германия на 50% зависит от импорта российского газа и с этим не удастся в одночасье покончить. Берлин хочет сократить эту зависимость до 20%.

Запуск «Северного потока-2» сыграет на руку Берлину, тогда как отказ от этого приведет к негативным последствиям. Так считает немецкий журналист Николаус Блом. «Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от „Северного потока — 2“ ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — пишет Блом для газеты Der Spiegel. Он добавил, что открытие второго канала поставки газа понизит социальное давление внутри страны и зависимости энергетического комплекса ФРГ от одного трубопровода также не будет. В немецкой газете также отмечено, что депутаты Тино Шрупалла и Сара Вагенкнехт готовы «лизать сапоги» президенту России Владимиру Путину ради газа. Уточняется, что Германия на 50% зависит от импорта российского газа и с этим не удастся в одночасье покончить. Берлин хочет сократить эту зависимость до 20%.