Запуск «Северного потока-2» сыграет на руку Берлину, тогда как отказ от этого приведет к негативным последствиям. Так считает немецкий журналист Николаус Блом.
«Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от „Северного потока — 2“ ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — пишет Блом для газеты Der Spiegel. Он добавил, что открытие второго канала поставки газа понизит социальное давление внутри страны и зависимости энергетического комплекса ФРГ от одного трубопровода также не будет.
В немецкой газете также отмечено, что депутаты Тино Шрупалла и Сара Вагенкнехт готовы «лизать сапоги» президенту России Владимиру Путину ради газа. Уточняется, что Германия на 50% зависит от импорта российского газа и с этим не удастся в одночасье покончить. Берлин хочет сократить эту зависимость до 20%.
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