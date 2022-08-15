Der Spiegel: политики ФРГ готовы лизать Путину сапоги ради газа

15 августа 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Германия зависит от российского газа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Немецкие депутаты Тино Шрупалла и Сара Вагенкнехт готовы «лизать сапоги» президенту России Владимиру Путину ради газа. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel. «Федеральное правительство держит один газопровод закрытым и в то же время умоляет Путина увеличить поток газа по другому. Это недостойно, противоречиво и только на руку Кремлю. Конечно, Шрупаллы и Вагенкнехты готовы сразу Путину сапоги лизнуть», — пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что Германия наполовину зависит от импорта российского газа и с этим не удастся в одночасье покончить. Берлин хочет сократить эту зависимость до 20%. Ранее Bloomberg сообщало, что у Германии осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. В немецких зданиях, кроме больниц и социальных учреждений, снизят температуру до 19 градусов. Такие меры вводят на фоне энергетического кризиса в Европе из-за отказа от российского топлива, газовый кризис в ЕС перешел от плохого сценария к ужасному, заявляли в Business Insider. Немцы после запуска «Северного потока-1» потребовали от правительства запустить «Северный поток-2».

Немецкие депутаты Тино Шрупалла и Сара Вагенкнехт готовы «лизать сапоги» президенту России Владимиру Путину ради газа. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel. «Федеральное правительство держит один газопровод закрытым и в то же время умоляет Путина увеличить поток газа по другому. Это недостойно, противоречиво и только на руку Кремлю. Конечно, Шрупаллы и Вагенкнехты готовы сразу Путину сапоги лизнуть», — пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что Германия наполовину зависит от импорта российского газа и с этим не удастся в одночасье покончить. Берлин хочет сократить эту зависимость до 20%. Ранее Bloomberg сообщало, что у Германии осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. В немецких зданиях, кроме больниц и социальных учреждений, снизят температуру до 19 градусов. Такие меры вводят на фоне энергетического кризиса в Европе из-за отказа от российского топлива, газовый кризис в ЕС перешел от плохого сценария к ужасному, заявляли в Business Insider. Немцы после запуска «Северного потока-1» потребовали от правительства запустить «Северный поток-2».