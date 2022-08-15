Экс-глава МИД Финляндии: в ЕС грядет раскол из-за идеи Зеленского

По его мнению, разобщенность стран Евросоюза по этому вопросу сыграет на руку РФ
Просьба президента Украины Владимира Зеленского к ЕС перестать давать визы россиянам приведет к расколу политического объединения. Так считает экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.
«При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку Путину», — написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свои территории для всех граждан России. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию».
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