15 августа 2022

Экс-глава МИД Финляндии: в ЕС грядет раскол из-за идеи Зеленского

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
По его мнению, разобщенность стран Евросоюза по этому вопросу сыграет на руку РФ Фото:

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к ЕС перестать давать визы россиянам приведет к расколу политического объединения. Так считает экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.

«При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку Путину», — написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свои территории для всех граждан России. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

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Просьба президента Украины Владимира Зеленского к ЕС перестать давать визы россиянам приведет к расколу политического объединения. Так считает экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя. «При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку Путину», — написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свои территории для всех граждан России. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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