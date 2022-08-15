Экс-глава МИД Финляндии: в ЕС грядет раскол из-за идеи Зеленского

16 августа 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

По его мнению, разобщенность стран Евросоюза по этому вопросу сыграет на руку РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Просьба президента Украины Владимира Зеленского к ЕС перестать давать визы россиянам приведет к расколу политического объединения. Так считает экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя. «При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку Путину», — написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свои территории для всех граждан России. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к ЕС перестать давать визы россиянам приведет к расколу политического объединения. Так считает экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя. «При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку Путину», — написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свои территории для всех граждан России. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию».