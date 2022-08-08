Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян

08 августа 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

По его мнению, самые важные санкции — это закрытие границ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны могли бы запретить въезд на свои территории для всех граждан России. Так, президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести широкомасштабные санкции против русских. «Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины западные страны должны объявить, что в ответ они запретят въезд для всех российских граждан», — заявил Зеленский в интервью The Washington Post. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Ранее Андрей Кузьмин предложил полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет. Так как данная инициатива набрала 25 тысяч голосов, теперь на нее обязан отреагировать Зеленский. С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация на территории Украины. Основной ее приоритет — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

Западные страны могли бы запретить въезд на свои территории для всех граждан России. Так, президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести широкомасштабные санкции против русских. «Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины западные страны должны объявить, что в ответ они запретят въезд для всех российских граждан», — заявил Зеленский в интервью The Washington Post. По его словам, русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». Ранее Андрей Кузьмин предложил полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет. Так как данная инициатива набрала 25 тысяч голосов, теперь на нее обязан отреагировать Зеленский. С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация на территории Украины. Основной ее приоритет — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.