Жителей Кургана приглашают на бесплатные фотосессии

16 августа 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

В ТОСах завели традицию фотографироваться на природе, в поле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцев приглашают на бесплатные профессиональные фотосессии. Их проводят городские ТОС для своих жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «Курганские территориальные общественные самоуправления активно перенимают опыт друг у друга. Недавно ТОС „Шепотково“ воодушевился идеей фотосессии, проведенной в июле этого года в ТОС „Изумрудный“. Напомним, фотопроект в ТОС „Изумрудный“ состоялся под названием „Наше лето“. Для всех желающих была организована абсолютно бесплатная фотосессия», — уточняется в telegram-канале мэрии Кургана. По словам председателя ТОС «Изумрудный» Снежаны Викулиной, идея жителям микрорайона понравилась и фотосессию на природе планируют повторить этой осенью. ТОС «Шепотково» решило провести фотосессию в русском народном стиле, с участием лошади одного из жителей поселка. Жители оделись в одежду, напоминающую русские традиционные наряды. Одновременно с проведением фотосессии был снят клип для участия в конкурсе, приуроченном ко Дню города, сообщили в мэрии.

Курганцев приглашают на бесплатные профессиональные фотосессии. Их проводят городские ТОС для своих жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «Курганские территориальные общественные самоуправления активно перенимают опыт друг у друга. Недавно ТОС „Шепотково“ воодушевился идеей фотосессии, проведенной в июле этого года в ТОС „Изумрудный“. Напомним, фотопроект в ТОС „Изумрудный“ состоялся под названием „Наше лето“. Для всех желающих была организована абсолютно бесплатная фотосессия», — уточняется в telegram-канале мэрии Кургана. По словам председателя ТОС «Изумрудный» Снежаны Викулиной, идея жителям микрорайона понравилась и фотосессию на природе планируют повторить этой осенью. ТОС «Шепотково» решило провести фотосессию в русском народном стиле, с участием лошади одного из жителей поселка. Жители оделись в одежду, напоминающую русские традиционные наряды. Одновременно с проведением фотосессии был снят клип для участия в конкурсе, приуроченном ко Дню города, сообщили в мэрии.