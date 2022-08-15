Жителей Кургана приглашают на бесплатные фотосессии

Курганцев приглашают на бесплатные профессиональные фотосессии. Их проводят городские ТОС для своих жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города.
«Курганские территориальные общественные самоуправления активно перенимают опыт друг у друга. Недавно ТОС „Шепотково“ воодушевился идеей фотосессии, проведенной в июле этого года в ТОС „Изумрудный“. Напомним, фотопроект в ТОС „Изумрудный“ состоялся под названием „Наше лето“. Для всех желающих была организована абсолютно бесплатная фотосессия», — уточняется в telegram-канале мэрии Кургана.
По словам председателя ТОС «Изумрудный» Снежаны Викулиной, идея жителям микрорайона понравилась и фотосессию на природе планируют повторить этой осенью. ТОС «Шепотково» решило провести фотосессию в русском народном стиле, с участием лошади одного из жителей поселка. Жители оделись в одежду, напоминающую русские традиционные наряды. Одновременно с проведением фотосессии был снят клип для участия в конкурсе, приуроченном ко Дню города, сообщили в мэрии.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»