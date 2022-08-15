15 августа 2022

Жителей Кургана приглашают на бесплатные фотосессии

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, поле, гроза, пасмурно, непогода, тучи, ливень, природа, дожди
В ТОСах завели традицию фотографироваться на природе, в поле Фото:

Курганцев приглашают на бесплатные профессиональные фотосессии. Их проводят городские ТОС для своих жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города.

«Курганские территориальные общественные самоуправления активно перенимают опыт друг у друга. Недавно ТОС „Шепотково“ воодушевился идеей фотосессии, проведенной в июле этого года в ТОС „Изумрудный“. Напомним, фотопроект в ТОС „Изумрудный“ состоялся под названием „Наше лето“. Для всех желающих была организована абсолютно бесплатная фотосессия», — уточняется в telegram-канале мэрии Кургана.

По словам председателя ТОС «Изумрудный» Снежаны Викулиной, идея жителям микрорайона понравилась и фотосессию на природе планируют повторить этой осенью. ТОС «Шепотково» решило провести фотосессию в русском народном стиле, с участием лошади одного из жителей поселка. Жители оделись в одежду, напоминающую русские традиционные наряды. Одновременно с проведением фотосессии был снят клип для участия в конкурсе, приуроченном ко Дню города, сообщили в мэрии.

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Курганцев приглашают на бесплатные профессиональные фотосессии. Их проводят городские ТОС для своих жителей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «Курганские территориальные общественные самоуправления активно перенимают опыт друг у друга. Недавно ТОС „Шепотково“ воодушевился идеей фотосессии, проведенной в июле этого года в ТОС „Изумрудный“. Напомним, фотопроект в ТОС „Изумрудный“ состоялся под названием „Наше лето“. Для всех желающих была организована абсолютно бесплатная фотосессия», — уточняется в telegram-канале мэрии Кургана. По словам председателя ТОС «Изумрудный» Снежаны Викулиной, идея жителям микрорайона понравилась и фотосессию на природе планируют повторить этой осенью. ТОС «Шепотково» решило провести фотосессию в русском народном стиле, с участием лошади одного из жителей поселка. Жители оделись в одежду, напоминающую русские традиционные наряды. Одновременно с проведением фотосессии был снят клип для участия в конкурсе, приуроченном ко Дню города, сообщили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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