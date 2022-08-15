15 августа 2022

В РФ построят новые станции предупреждения о ракетном нападении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, старт, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
В РФ построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе «Воронеж» Фото:

В России планируют построить четыре радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж». Об этом сообщил генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев.

«Идет строительство на Юге, идет строительство на Севере. Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и Северо-Запад», — сказал он, передает ТАСС. Данные станции нужны для того, чтобы без затруднения обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. Лидер страны привел в пример высокоточное оружие и робототехнику, а также боевые комплексы.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В России планируют построить четыре радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж». Об этом сообщил генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев. «Идет строительство на Юге, идет строительство на Севере. Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и Северо-Запад», — сказал он, передает ТАСС. Данные станции нужны для того, чтобы без затруднения обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. Лидер страны привел в пример высокоточное оружие и робототехнику, а также боевые комплексы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...