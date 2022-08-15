В РФ построят новые станции предупреждения о ракетном нападении

16 августа 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

В РФ построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе «Воронеж» Фото: Пресс-служба Роскосмоса В России планируют построить четыре радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж». Об этом сообщил генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев. «Идет строительство на Юге, идет строительство на Севере. Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и Северо-Запад», — сказал он, передает ТАСС. Данные станции нужны для того, чтобы без затруднения обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. Лидер страны привел в пример высокоточное оружие и робототехнику, а также боевые комплексы.

В России планируют построить четыре радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж». Об этом сообщил генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев. «Идет строительство на Юге, идет строительство на Севере. Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и Северо-Запад», — сказал он, передает ТАСС. Данные станции нужны для того, чтобы без затруднения обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. Лидер страны привел в пример высокоточное оружие и робототехнику, а также боевые комплексы.