Из Екатеринбурга запустили новые авиарейсы в Турцию

Из международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург) начала полеты новая авиакомпания — Southwind Airlines. Первый рейс по маршруту Екатеринбург — Анталья авиаперевозчик совершил 14 августа. Информация появилась на сайте Кольцово.
«Рейсы на направлении планируются дважды в неделю. Вылеты из Кольцово в 01.00 по четвергам и воскресеньям, прибытие в 04.00. Отправления из Антальи в 17.25 по средам и субботам, прилет в Кольцово в 23.55», — сказано в сообщении.
Ранее агентство писало, что авиакомпания Turkish Airlines продляет ограничение на полеты в ряд российских городов, в том числе Екатеринбург, до 31 июля. Турецкая компания в октябре прошлого года уже приостанавливала свою работу в Кольцово. При этом Стамбул остается одним из востребованных направлений среди жителей региона.
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