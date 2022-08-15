Из Екатеринбурга запустили новые авиарейсы в Турцию

16 августа 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Рейсы на направлении планируются дважды в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург) начала полеты новая авиакомпания — Southwind Airlines. Первый рейс по маршруту Екатеринбург — Анталья авиаперевозчик совершил 14 августа. Информация появилась на сайте Кольцово. «Рейсы на направлении планируются дважды в неделю. Вылеты из Кольцово в 01.00 по четвергам и воскресеньям, прибытие в 04.00. Отправления из Антальи в 17.25 по средам и субботам, прилет в Кольцово в 23.55», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что авиакомпания Turkish Airlines продляет ограничение на полеты в ряд российских городов, в том числе Екатеринбург, до 31 июля. Турецкая компания в октябре прошлого года уже приостанавливала свою работу в Кольцово. При этом Стамбул остается одним из востребованных направлений среди жителей региона.

Из международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург) начала полеты новая авиакомпания — Southwind Airlines. Первый рейс по маршруту Екатеринбург — Анталья авиаперевозчик совершил 14 августа. Информация появилась на сайте Кольцово. «Рейсы на направлении планируются дважды в неделю. Вылеты из Кольцово в 01.00 по четвергам и воскресеньям, прибытие в 04.00. Отправления из Антальи в 17.25 по средам и субботам, прилет в Кольцово в 23.55», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что авиакомпания Turkish Airlines продляет ограничение на полеты в ряд российских городов, в том числе Екатеринбург, до 31 июля. Турецкая компания в октябре прошлого года уже приостанавливала свою работу в Кольцово. При этом Стамбул остается одним из востребованных направлений среди жителей региона.