03 июня 2022

Turkish Airlines продлили запрет на полеты в Екатеринбург

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Очередь у офиса Турецкие авиалинии. Москва, турецкие авиалинии, turkish airlines
Турецкий авиаперевозчик отказался от полетов в ряд российских городов до 31 июля Фото:

Авиакомпания Turkish Airlines продляет ограничение на полеты в ряд российских городов, в том числе Екатеринбург, до 31 июля. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Национальный авиаперевозчик Турции — компания Turkish Airlines (THY) продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи», — передает агентство. Такое решение приняли из-за закрытия воздушного пространства Украины.

В середине апреля Turkish Airlines приостановили полеты по направлению Екатеринбург — Стамбул. Затем ограничение на полеты продлили до 31 мая. Турецкая компания в октябре прошлого года уже приостанавливала свою работу в Кольцово. При этом Стамбул остается одним из востребованных направлений среди жителей Екатеринбурга: в прошлом году курорт посетило более 40 тысяч свердловчан.

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Авиакомпания Turkish Airlines продляет ограничение на полеты в ряд российских городов, в том числе Екатеринбург, до 31 июля. Об этом сообщает агентство Anadolu. «Национальный авиаперевозчик Турции — компания Turkish Airlines (THY) продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи», — передает агентство. Такое решение приняли из-за закрытия воздушного пространства Украины. В середине апреля Turkish Airlines приостановили полеты по направлению Екатеринбург — Стамбул. Затем ограничение на полеты продлили до 31 мая. Турецкая компания в октябре прошлого года уже приостанавливала свою работу в Кольцово. При этом Стамбул остается одним из востребованных направлений среди жителей Екатеринбурга: в прошлом году курорт посетило более 40 тысяч свердловчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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