Turkish Airlines продлили запрет на полеты в Екатеринбург

04 июня 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Турецкий авиаперевозчик отказался от полетов в ряд российских городов до 31 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпания Turkish Airlines продляет ограничение на полеты в ряд российских городов, в том числе Екатеринбург, до 31 июля. Об этом сообщает агентство Anadolu. «Национальный авиаперевозчик Турции — компания Turkish Airlines (THY) продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи», — передает агентство. Такое решение приняли из-за закрытия воздушного пространства Украины. В середине апреля Turkish Airlines приостановили полеты по направлению Екатеринбург — Стамбул. Затем ограничение на полеты продлили до 31 мая. Турецкая компания в октябре прошлого года уже приостанавливала свою работу в Кольцово. При этом Стамбул остается одним из востребованных направлений среди жителей Екатеринбурга: в прошлом году курорт посетило более 40 тысяч свердловчан. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Авиакомпания Turkish Airlines продляет ограничение на полеты в ряд российских городов, в том числе Екатеринбург, до 31 июля. Об этом сообщает агентство Anadolu. «Национальный авиаперевозчик Турции — компания Turkish Airlines (THY) продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи», — передает агентство. Такое решение приняли из-за закрытия воздушного пространства Украины. В середине апреля Turkish Airlines приостановили полеты по направлению Екатеринбург — Стамбул. Затем ограничение на полеты продлили до 31 мая. Турецкая компания в октябре прошлого года уже приостанавливала свою работу в Кольцово. При этом Стамбул остается одним из востребованных направлений среди жителей Екатеринбурга: в прошлом году курорт посетило более 40 тысяч свердловчан.