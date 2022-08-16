Минобороны РФ подтвердило взрывы боеприпасов в Крыму

16 августа 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Боеприпасы сдетонировали в результате пожара в воинской части, сообщили в Минобороны РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Минобороны РФ подтвердило детонацию боеприпасов в селе Майском Джанкойского района Крыма. По данным ведомства, возгорание произошло на площадке временного хранения снарядов в воинской части. «Утром в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются», — приводит заявление Минобороны РФ РИА «Новости». Пожар в селе Майском произошел утром 16 августа. Местные власти начали эвакуацию жителей населенного пункта. Всего из села вывезли порядка двух тысяч жителей. На место происшествия выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Минобороны РФ подтвердило детонацию боеприпасов в селе Майском Джанкойского района Крыма. По данным ведомства, возгорание произошло на площадке временного хранения снарядов в воинской части. «Утром в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются», — приводит заявление Минобороны РФ РИА «Новости». Пожар в селе Майском произошел утром 16 августа. Местные власти начали эвакуацию жителей населенного пункта. Всего из села вывезли порядка двух тысяч жителей. На место происшествия выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов.