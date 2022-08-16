Минобороны РФ подтвердило взрывы боеприпасов в Крыму

Минобороны РФ подтвердило детонацию боеприпасов в селе Майском Джанкойского района Крыма. По данным ведомства, возгорание произошло на площадке временного хранения снарядов в воинской части.
«Утром в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются», — приводит заявление Минобороны РФ РИА «Новости».
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Минобороны РФ подтвердило детонацию боеприпасов в селе Майском Джанкойского района Крыма. По данным ведомства, возгорание произошло на площадке временного хранения снарядов в воинской части. «Утром в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются», — приводит заявление Минобороны РФ РИА «Новости». Пожар в селе Майском произошел утром 16 августа. Местные власти начали эвакуацию жителей населенного пункта. Всего из села вывезли порядка двух тысяч жителей. На место происшествия выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов.