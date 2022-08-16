В Крыму горит электрическая подстанция

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Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, напряжение, подстанция, электричество
Причина возгорания на подстанции уточняется Фото:

В селе Майском, которое располагается в Джанкойском районе Крыма, загорелся один из трансформаторов на подстанции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал он в своем telegram-канале.

Другой информации по данному инциденту пока не сообщается. Причина возгорания уточняется.

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В селе Майском, которое располагается в Джанкойском районе Крыма, загорелся один из трансформаторов на подстанции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал он в своем telegram-канале. Другой информации по данному инциденту пока не сообщается. Причина возгорания уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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