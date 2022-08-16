В Крыму горит электрическая подстанция

Причина возгорания на подстанции уточняется
В селе Майском, которое располагается в Джанкойском районе Крыма, загорелся один из трансформаторов на подстанции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал он в своем telegram-канале.
Другой информации по данному инциденту пока не сообщается. Причина возгорания уточняется.
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