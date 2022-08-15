Уральский полпред откроет международный форум в Тюмени

16 августа 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

На форум с участием Владимира Якушева приедут более тысячи предпринимателей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей — 2022», который пройдет в Тюмени с 19 по 21 августа, приедет полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU рассказали организаторы форума. «В первый день форума, после пленарного заседания, на пресс-подходе будет Владимир Якушев. Также будут губернатор Тюменской области Александр Моор, президент „Опоры России“ Александр Калинин, директор департамента цифровых продаж малого и среднего бизнеса „Промсвязьбанк“ Роман Гаврилов», — рассказали организаторы мероприятия. В форуме «СУП» примут участие предприниматели из 15 стран и 50 регионов России. Всего на форуме встретятся 1200 предпринимателей.

На международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей — 2022», который пройдет в Тюмени с 19 по 21 августа, приедет полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU рассказали организаторы форума. «В первый день форума, после пленарного заседания, на пресс-подходе будет Владимир Якушев. Также будут губернатор Тюменской области Александр Моор, президент „Опоры России“ Александр Калинин, директор департамента цифровых продаж малого и среднего бизнеса „Промсвязьбанк“ Роман Гаврилов», — рассказали организаторы мероприятия. В форуме «СУП» примут участие предприниматели из 15 стран и 50 регионов России. Всего на форуме встретятся 1200 предпринимателей.