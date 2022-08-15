Уральский полпред откроет международный форум в Тюмени

На международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей — 2022», который пройдет в Тюмени с 19 по 21 августа, приедет полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU рассказали организаторы форума.
«В первый день форума, после пленарного заседания, на пресс-подходе будет Владимир Якушев. Также будут губернатор Тюменской области Александр Моор, президент „Опоры России“ Александр Калинин, директор департамента цифровых продаж малого и среднего бизнеса „Промсвязьбанк“ Роман Гаврилов», — рассказали организаторы мероприятия.
В форуме «СУП» примут участие предприниматели из 15 стран и 50 регионов России. Всего на форуме встретятся 1200 предпринимателей.
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