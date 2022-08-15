15 августа 2022

Уральский полпред откроет международный форум в Тюмени

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Верхние Серги. Свердловская область, куйвашев евгений, якушев владимир, полпред урфо
На форум с участием Владимира Якушева приедут более тысячи предпринимателей Фото:

На международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей — 2022», который пройдет в Тюмени с 19 по 21 августа, приедет полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU рассказали организаторы форума.

«В первый день форума, после пленарного заседания, на пресс-подходе будет Владимир Якушев. Также будут губернатор Тюменской области Александр Моор, президент „Опоры России“ Александр Калинин, директор департамента цифровых продаж малого и среднего бизнеса „Промсвязьбанк“ Роман Гаврилов», — рассказали организаторы мероприятия.

В форуме «СУП» примут участие предприниматели из 15 стран и 50 регионов России. Всего на форуме встретятся 1200 предпринимателей.

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На международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей — 2022», который пройдет в Тюмени с 19 по 21 августа, приедет полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU рассказали организаторы форума. «В первый день форума, после пленарного заседания, на пресс-подходе будет Владимир Якушев. Также будут губернатор Тюменской области Александр Моор, президент „Опоры России“ Александр Калинин, директор департамента цифровых продаж малого и среднего бизнеса „Промсвязьбанк“ Роман Гаврилов», — рассказали организаторы мероприятия. В форуме «СУП» примут участие предприниматели из 15 стран и 50 регионов России. Всего на форуме встретятся 1200 предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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