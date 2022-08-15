Топ-депутат ГД прилетел в Екатеринбург ради соперника Куйвашева

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков приехал в Екатеринбург Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков прилетел в Екатеринбург, чтобы промоутировать однопартийца Александра Демина, выдвинутого в губернаторы Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал сам Даванков.

«На мой взгляд, у нас кандидат не оппозиционный, а альтернативный. Каждый кандидат борется за образ того будущего, которое будет здесь, в регионе. И если получается это донести до губернаторов, не обязательно при этом выигрывая, то важно показать ту или иную тему в ходе кампании», — поделился парламентарий.

По словам Даванкова, в рамках предвыборного визита «Новые люди» проведут несколько мероприятий. «Мы сегодня обязательно пойдем в Ельцин Центр, там поговорим, насколько это острый вопрос — нужно его оставлять или нет. Я как историк по образованию считаю, что это (период президентства Бориса Ельцина — прим. ред.) часть нашей истории», — заметил депутат.

Вместе с Даванковым в Екатеринбург приехал федеральный политолог Илья Гращенков, которого называют главным идеологом кампании Демина. В общении с URA.RU он подчеркнул, что консультирует партию по подготовке к выборам.

33-летний депутат Демин считается одним из главных соперников действующего губернатора Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией». В своей предвыборной программе представитель «Новых людей», в частности, предлагает лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета, поднять зарплаты педагогов и вернуть прямые выборы мэров. В рамках кампании политик уже проводит турне по главным городам области.

Вместе с Деминым и Куйвашевым в гонке участвуют еще три кандидата. Это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), вице-спикер областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) и депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР).