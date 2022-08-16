Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Министр обороны отметил — у НАТО нет сомнений, что РФ достигнет всех целей в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ни у кого в НАТО нет сомнений, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференция по безопасности.

«Нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели спецоперации на Украине будут достигнуты», — уточнил министр в эфире телеканала «Россия 24». Также Шойгу отметил, что все усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября. Тем самым, он анонсировал приближение конца спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля на территории Украины.

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Ни у кого в НАТО нет сомнений, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференция по безопасности. «Нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели спецоперации на Украине будут достигнуты», — уточнил министр в эфире телеканала «Россия 24». Также Шойгу отметил, что все усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. Ранее военный эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября. Тем самым, он анонсировал приближение конца спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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