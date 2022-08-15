Из Салехарда в Новый Уренгой вместо «Мерседесов» поедет ПАЗ. Фото

16 августа 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Решение о замене марки автобуса принял перевозчик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На маршруте Салехард — Новый Уренгой перевозчик решил заменить ранее заявленные Mersedes-Benz Sprinter на отечественный автобус. Новый «ПАЗ Вектор Некст» более вместительный и комфортный заявленных ранее машин, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО. «После победы в открытом конкурсе перевозчик принял решение приобрести новый более комфортный и вместительный автобус среднего класса „ПАЗ Вектор Некст“. Данный автобус имеет междугороднее исполнение и наиболее подходит для перевозок по такому протяженному маршруту», — рассказали URA.RU представители правительства региона, также уточнив, что замена транспортного средства на более комфортное не является нарушением. Первый рейс из Салехарда в Новый Уренгой будет совершен уже в понедельник 22 августа. В дальнейшем автобусы будут ходить три раза в неделю: в понедельник, четверг и субботу. Отправление из Салехарда в 8 часов утра, обратный маршрут стартует в 16:00. Время в пути составит 8 часов. Также в правительстве ЯНАО уточнили, что хоть замена и произведена, заявленные ранее «Мерседесы» никуда не денутся. В дальнейшем они тоже будут участвовать в перевозках по этому маршруту. Ранее URA.RU сообщало, что власти нашли перевозчика на одном из важнейших маршрутов в ЯНАО. Предприниматель в заявке указывал, что пассажирские перевозки между Салехардом и Новым Уренгоем будут производиться на автобусах марки Mersedes-Benz. автобус «ПАЗ Вектор Некст» Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Фото салона Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На маршруте Салехард — Новый Уренгой перевозчик решил заменить ранее заявленные Mersedes-Benz Sprinter на отечественный автобус. Новый «ПАЗ Вектор Некст» более вместительный и комфортный заявленных ранее машин, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО. «После победы в открытом конкурсе перевозчик принял решение приобрести новый более комфортный и вместительный автобус среднего класса „ПАЗ Вектор Некст“. Данный автобус имеет междугороднее исполнение и наиболее подходит для перевозок по такому протяженному маршруту», — рассказали URA.RU представители правительства региона, также уточнив, что замена транспортного средства на более комфортное не является нарушением. Первый рейс из Салехарда в Новый Уренгой будет совершен уже в понедельник 22 августа. В дальнейшем автобусы будут ходить три раза в неделю: в понедельник, четверг и субботу. Отправление из Салехарда в 8 часов утра, обратный маршрут стартует в 16:00. Время в пути составит 8 часов. Также в правительстве ЯНАО уточнили, что хоть замена и произведена, заявленные ранее «Мерседесы» никуда не денутся. В дальнейшем они тоже будут участвовать в перевозках по этому маршруту. Ранее URA.RU сообщало, что власти нашли перевозчика на одном из важнейших маршрутов в ЯНАО. Предприниматель в заявке указывал, что пассажирские перевозки между Салехардом и Новым Уренгоем будут производиться на автобусах марки Mersedes-Benz.