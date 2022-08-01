На важном для жителей ЯНАО направлении будут ездить «Мерседесы»

02 августа 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

На пассажирском маршруте Салехард — Новый Уренгой будут работать два микроавтобуса «Мерседес» Фото: Илья Московец © URA.RU Власти ЯНАО определили, кто будет выполнять пассажирские перевозки между городами Салехард и Новый Уренгой. Выбор перевозчика осуществлялся с помощью конкурса, решение принимала комиссия, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Комиссия решила: Признать ИП Дагирова Д. Э. победителем открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту г. Новый Уренгой — г. Салехард», — гласит текст протокола, опубликованного на сайте департамента. Предприниматель победил в конкурсе благодаря наличию стажа в подобных перевозках и лучшему состоянию автомобилей. Он предложил пустить на маршрут два микроавтобуса «Мерседес», оснащенных терминалом для безналичной оплаты, кондиционером и дополнительными обогревателями для поддержания комфортной температуры. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО открыли автобусное сообщение между Надымом и Новым Уренгоем. Этот маршрут просили ввести жители во время ежегодной поездки главы региона Дмитрия Артюхова по главной трассе Ямала.

Власти ЯНАО определили, кто будет выполнять пассажирские перевозки между городами Салехард и Новый Уренгой. Выбор перевозчика осуществлялся с помощью конкурса, решение принимала комиссия, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Комиссия решила: Признать ИП Дагирова Д. Э. победителем открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту г. Новый Уренгой — г. Салехард», — гласит текст протокола, опубликованного на сайте департамента. Предприниматель победил в конкурсе благодаря наличию стажа в подобных перевозках и лучшему состоянию автомобилей. Он предложил пустить на маршрут два микроавтобуса «Мерседес», оснащенных терминалом для безналичной оплаты, кондиционером и дополнительными обогревателями для поддержания комфортной температуры. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО открыли автобусное сообщение между Надымом и Новым Уренгоем. Этот маршрут просили ввести жители во время ежегодной поездки главы региона Дмитрия Артюхова по главной трассе Ямала.